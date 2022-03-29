ARKADAŞININ SİLAHLA OYNARKEN ŞAKAĞINDAN VURDUĞU LİSELİ ALP, GÖZLERİNİ KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

ARKADAŞININ SİLAHLA OYNARKEN ŞAKAĞINDAN VURDUĞU LİSELİ ALP, GÖZLERİNİ KAYBETTİ

29.03.2022 12:01

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, arkadaşı K.Y.?nin (16) silahla oynarken şakağından vurduğu lise öğrencisi Alp Kanıbir (16) yaralandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, arkadaşı K.Y.?nin (16) silahla oynarken şakağından vurduğu lise öğrencisi Alp Kanıbir (16) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Kanıbir'in gözlerinin görme yetisini kaybettiği belirtildi.

Olay, 27 Mart'ta, Paşakent Mahallesi Şehit Şener Köksal Caddesi'nde Paşaköy Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Lise 10'uncu sınıf öğrencisi K.Y. ailesinin evde olmadığını söyleyip sınıf arkadaşı Alp Kanıbir ile ikiz kardeşi Mert Kanıbir'i eve davet etti. Evde vakit geçiren gençlerden K.Y., iddiaya göre emekli astsubay olan babasının evdeki silahıyla oynamaya başladı. Bu sırada silah ateş aldı, Alp Kanıbir şakağından vuruldu. Kanıbir, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp Kanıbir, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından K.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, arkadaşını kazayla vurduğunu söyleyen K.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

Olay sırasında telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Alp Kanıbir'in ikizi Mert Kanıbir, Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim. Telefonuma bakıyordum. Biriyle görüntülü konuşuyordum. Görüntülü konuşmamı kapattım. Sonra silah patladı. Tek gördüğüm şey Alp'in kanlar içinde olduğuydu. Silahla oynarken oldu, daha önce de oynuyordu zaten. Bu sefer Alp'e mal oldu dedi.

'ALP HASTANEDE, ACİL GELİN DEDİLER'

Oğlunun yaralandığını telefonda öğrendiğini söyleyen Nilgün Kanıbir ise, Çocuklarım 'Anne, yarın sınavımız var. Dışarı çıkacağız. 2 saat sonra geleceğiz' dediler. Hava da güzel olunca izin verdim. Sonra bir telefon geldi, polis memuru 'Alp hastanede. Acil gelin' dedi. Biz devlet hastanesine gittik. Alp'in bilinci kapalıydı. Kurşun girmiş alnından, şakağından. Bir kaşından girmiş, öbüründen çıkmış. Bandırma Devlet Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Dünden beri buradayız. Acildeydik, bu sabah bizi servise aldılar. Biraz sonra da ameliyata girecek. Gözlerinden ameliyat olacak ama büyük ihtimalle gözlerini kaybedecek dedi.

'BİR İHMAL, BİR ÇOCUĞUN İKİ GÖZÜNE MAL OLDU'

Kurşun sağ şakağından giren Alp Kanıbir'in, yapılan kontrollerde sağ gözünün tamamen parçalandığı, sol gözünün ise görme yetisini kaybettiği belirlendi. Oğlunun yanından ayrılmayan Nilgün Kanıbir, gözyaşlarıyla şunları söyledi

Oğlumun iki gözü gitti. ve bunu hayatı boyunca taşıyacak. Ben anlamıyorum, çocukların eline bu tabancalar niye veriliyor Niye evde tutuluyor, niye koruma altında değil Bunlar daha 16 yaşında. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, bir çocuğun iki gözüne mal oldu. Bir gözü zaten kapandı. İkinci gözünü de ameliyat edecekler. Ama doktorun çok umudu yok. Alnında kırıklar var. O kırıkların geçmesi biraz uzun sürebilir. Ama göz için çok üzgünüm yani. Gerçekten çok üzgünüm. Alp, daha 16 yaşında. Çok kızgınım. Bir silah nasıl korumasız bırakılabilir

'OĞLUM DAHA 16 YAŞINDA, YAZIK DEĞİL Mİ'

Çalışkan ve sevilen bir öğrenci olan oğlunun, üniversite hayalinin artık imkansız olduğunu söyleyen Kanıbir, Üniversitede ekonomi okumak istiyordu. Tabi ekonomi çok okuması gereken bir bölüm. Artık olmayacak. Alp, bütün öğretmenleri, arkadaşları tarafından çok sevilen bir öğrencidir. Arkadaşları Alp'i çok sever dedi.

K.Y.'nin ailesinin olayda ihmali olduğunu öne süren anne Nilgün Kanıbir, Hiçbir şekilde hiçbir çocuğu suçlamıyorum ben. Arkadaşı da iyi bir çocuktur. Ama niçin tabancayla oynuyor, niçin silahla oynuyor Bütün çocuklar iyi ama onları yönlendirmesi gereken biziz. Neden benim çocuğumun başına geldi Daha 16 yaşında. Çok uzun yıllar var önünde. Hayatı boyunca gözleri olmayacak. İnşallah çaresini buluruz. Her türlü tedaviyi deneyeceğim, her türlü çabayı göstereceğim. İnşallah eksikliğini tamamlarım ama niye böyle olsun, niye bana bu kabus yaşatılsın ki Yazık değil mi ifadelerini kullandı.

ARKADAŞININ SİLAHLA OYNARKEN ŞAKAĞINDAN VURDUĞU LİSELİ ALP, GÖZLERİNİ KAYBETTİ
ARKADAŞININ SİLAHLA OYNARKEN ŞAKAĞINDAN VURDUĞU LİSELİ ALP, GÖZLERİNİ KAYBETTİ
ARKADAŞININ SİLAHLA OYNARKEN ŞAKAĞINDAN VURDUĞU LİSELİ ALP, GÖZLERİNİ KAYBETTİ

YORUMLAR
500
Arkadaşının silahla oynarken şakağından vurduğu genç görme yetisini kaybetti Arkadaşının silahla oynarken şakağından vurduğu genç görme yetisini kaybetti İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı kararı İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı kararı İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 58 GÖZALTI İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 58 GÖZALTI

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Cep Telefonu, Silah, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARKADAŞININ SİLAHLA OYNARKEN ŞAKAĞINDAN VURDUĞU LİSELİ ALP, GÖZLERİNİ KAYBETTİ - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: ARKADAŞININ SİLAHLA OYNARKEN ŞAKAĞINDAN VURDUĞU LİSELİ ALP, GÖZLERİNİ KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement