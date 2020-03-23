Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2) - Son Dakika

Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKayseri'de, tabancayla havaya ateş açmaya çalışırken iş arkadaşı Cumali Oruç'u vurarak ölümüne neden olan Musa Kemer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Kayseri'de, tabancayla havaya ateş açmaya çalışırken iş arkadaşı Cumali Oruç'u vurarak ölümüne neden olan Musa Kemer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:36 Kaynak: DHA

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