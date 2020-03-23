Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2) - Son Dakika

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Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKayseri'de, tabancayla havaya ateş açmaya çalışırken iş arkadaşı Cumali Oruç'u vurarak ölümüne neden olan Musa Kemer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kayseri'de, tabancayla havaya ateş açmaya çalışırken iş arkadaşı Cumali Oruç'u vurarak ölümüne neden olan Musa Kemer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:36 Kaynak: DHA
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