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Arkadaşının "Tek elle tutunca bir şey olmaz" sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Arkadaşının "Tek elle tutunca bir şey olmaz" sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

13.12.2021 10:51

Adana'da parkta beraber oturduğu arkadaşına "Elektrik telini tek eli ile tutunca elektrik çarpmaz" dedikten sonra elektrik direğine çıkıp telleri tuttuğu öne sürülen 17 yaşındaki Hasan Z., akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hasan Z., gece arkadaşı L.K. (20) ile birlikte mahalledeki parka geldi.

ARKADAŞINA İNANIP DİREĞE ÇIKTI

Hasan Z., parkta uyuşturucu madde kullanan arkadaşı L.K. ile bir süre sohbet etti. Daha sonra parkın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine yönelen Hasan Z., iddiaya göre L.K.'ya "10 metre yukarıda elektrik telini et el ile tutunca elektrik çarpmaz" deyip, yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine tırmandı.

Arkadaşının 'Tek elle tutunca bir şey olmaz' sözüne inanan 17 yaşındaki gencin feci sonu!

AKIMA KAPILIP YERE DÜŞTÜ

Direkten elektrik teline uzanan Hasan Z., akıma kapılarak yere düştü. L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine Hüseyin Z.'nin babası, şahsi otomobiliyle oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Akıma kapılma sonucu vücudunda ağır derece yanıklar oluşan Hasan Z., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

L.K.'yı ifadesini almak için karakola götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

Arkadaşının Tek elle tutunca bir şey olmaz sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Küçükdikili, Uyuşturucu, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının 'Tek elle tutunca bir şey olmaz' sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşının "Tek elle tutunca bir şey olmaz" sözüne inandı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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