Son Dakika Haberleri: Arkadaşının tekmesiyle elektrik akımından kurtulan teknisyen, 7 metreden düştü
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Arkadaşının tekmesiyle elektrik akımından kurtulan teknisyen, 7 metreden düştü

5 dakika önce

KARAMAN'da teknisyen Emre Boyacı (24), bakım için çıktığı elektrik hattı direğinde akıma kapıldı.

Arkadaşının tekmesiyle elektrik akımından kurtulan teknisyen, 7 metreden düştü, System.String[]
KARAMAN'da teknisyen Emre Boyacı (24), bakım için çıktığı elektrik hattı direğinde akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşı Hüseyin Uzun'un tekmesiyle akımdan kurtulan Boyacı, 7 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan teknisyenler Emre Boyacı ve Hüseyin Uzun, bakım yapmak için elektrik direğine çıktı. Bakım sırasında Emre Boyacı, elektrik akımına kapıldı. Paniğe kapılan Uzun, arkadaşının akımdan kurtarmak için Boyacı'ya tekme attı. Akımdan kurtulan Boyacı, aldığı darbeyle 7 metrelik direkten düştü. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boyacı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:57 Kaynak: DHA
Hüseyin Uzun, Karaman, Güncel
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