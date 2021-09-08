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Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor - Son Dakika

Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor

08.09.2021 11:50

İstanbul Pendik'te görüştüğü arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" bahanesiyle alan bir kişi, arkadaşının kripto para hesabındaki 12 bin 300 doları kendi hesabına aktararak sırra kadem bastı. Hesabının boşaldığını fark eden adam soluğu karakolda aldı. Dolandırıcı arkadaşının ailesi ise kendilerinin de pek çok kez dolandırıldığını söyledi.

Geçen Çarşamba günü Pendik'te yaşanan olayda, bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan Doğan Güneş, bir süredir görüşmediği ve eskiden aynı firmada çalıştığı mekatronik mühendisi olan Burak A. ile bir kafede buluştu. İkili, dijital para borsası hakkında uzun süre sohbet etti. İddiaya göre, kafeden ayrılan iki arkadaş bir benzin istasyonu önüne geldiklerinde Burak A. çeşitli bahanelerle Doğan Güneş'in telefonunu alarak görüşmeler yaptı.

ARKADAŞI TELEFONUNU DA ALIP GİTTİ

Burak A. telefonla birlikte oradan uzaklaştıktan sonra Doğan Güneş, bir süre arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Yanıt alamayan Güneş, şüphelenerek dijital para hesabını kontrol etti. Hesabındaki paraların başka bir hesaba aktarıldığını gören Güneş, polis merkezine giderek arkadaşından şikayetçi oldu.

'Kardeşim bıçaklandı' diyerek telefonuyla ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabını boşalttı

"KARDEŞİM BIÇAKLANDI" DEMİŞ

Yaşadıklarını anlatan Doğan Güneş, "Eski iş arkadaşım beni aradı. Çarşamba akşamı kafede buluştuk. Genelde dijital para üzerine konuştuk, sohbet ettik. Telefonumu istedi. 'Bakabilir miyim, güncel coinler var' dedi. Onlara baktı. Yanımda başka bir arkadaşım da vardı. İki saat konuştuktan sonra evine doğru gittik. Arabayla bırakmak istedim. Durduk, panik havası yarattı. 'Kardeşimin telefonu evde, anahtarını unutmuş ben de anahtarımı unuttum ulaşabilir miyim' diyerek telefonumu aldı. 'Kardeşimin telefonu kapalı' dedi, birkaç arkadaşını aradı. 'Onların da telefonu kapalı' diyerek 'başına bir iş geldi' dedi. 'Sevgilisinin babası kalp krizi geçirmiş' dedi. Biz biraz daha panik yapınca 'Ağabey, kardeşim bıçaklandı herhalde' dedi. Telefonu şöyle bir kaldırdı, 'Beş dakikaya geliyorum' dedi. Aşağı doğru koşmaya başladı" dedi.

'Kardeşim bıçaklandı' diyerek telefonuyla ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabını boşalttı

ÇEVRESİNDEKİ HERKESİ DOLANDIRMIŞ

Arkadaşı olduğu için paniklediğini ve peşinden gitmediğini söyleyen Güneş, "5-6 dakika sonra 'bir arayalım, soralım' dedik. Aradım telefonunu açmadı, kendi telefonumu da açmadı. Sonra amcasını aradık arkadaşın. 'Böyle bir bıçaklanma olayı var mı' dedik. 'Bakayım' dedi, yarım saat sonra tekrar aradığımızda 'böyle bir olay yok' dedi. Karakola gittik durumu anlattık. Hastanelere baktık böyle bir bıçaklanma olayı var mı diye. Olmadığını öğrendik. Sonra anladık ki, bizi dolandırdı. Polislere tutanak tutturduk. Çünkü dijital hesabımı kontrol edemiyorum. Birkaç gün sonra hesabıma girdiğimde 12 bin 300 dolarımı kendi hesabına transfer etmişti. Babası ile görüştüğümde, 'zaten beni de 28 bin dolar dolandırdı' dedi. Olaydan bir gün sonra amcasıyla konuştum. 'Bu olayı nasıl çözebiliriz mağdurum' dedim. Amcası da diğer arkadaşlarını 800 bin lira dolandırdığını söyledi. 'Senin paranı verebilir ancak yerini bilmiyoruz' dedi. Babası ile orta yol bulmak için sohbet ettiğimde babası, oğlunun geçen hafta 'Amerika'ya gitmek istiyorum ama hesabımda 40 bin dolar olması gerekiyor' dediğini söyledi. Şikayetçi oldum. Olay olduktan 1 saat içinde dolandırıldığımızı anlayınca Çamçeşme Karakolu'na gittik. Sağ olsun karakoldaki arkadaşlar yardımcı oldu. Arkadaş hakkında arama kararı çıktığını ve sürecin artık onlarda olduğunu söylediler" diye konuştu.

İşte mağdur Doğan Güneş'in dolandırıcı arkadaşının akrabasıyla konuşmaları:


'Kardeşim bıçaklandı' diyerek telefonuyla ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabını boşalttı
'Kardeşim bıçaklandı' diyerek telefonuyla ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabını boşalttı
'Kardeşim bıçaklandı' diyerek telefonuyla ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabını boşalttı
Arkadaşının telefonunu Kardeşim bıçaklandı diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor

Doğan Güneş, Dolandırıcı, Benzin, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının telefonunu 'Kardeşim bıçaklandı' diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor - Son Dakika
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