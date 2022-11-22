Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Ovacık Mahallesi, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi - Son Dakika

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