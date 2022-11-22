Ankara'da arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ankara'da arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi

22.11.2022 13:55
Ankara'da arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki Kader Yiğit, arkadaşı Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vurulması sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B. tutuklandı.

Önceki gün Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada, Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu.

OLAYIN KAZA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader hayatını kaybetti
Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Ovacık Mahallesi, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi - Son Dakika
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