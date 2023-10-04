Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 04.10.2023 16:26

Burdur'da domuz avına giden 2 arkadaşın gezisi faciayla sonlandı. Av sırasında B.K. duyduğu sese doğru ateş etmek isterken yanlışlıkla arkadaşı İbrahim Coşar'ı öldürdü. Ekiplere haber veren B.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dün gece arkadaşıyla birlikte gittiği avda kendisini domuz sanan arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti.

YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI VURDU

Dün akşam 24.30 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Cebiş köyünde İbrahim Coşar (30) ve arkadaşı B.K. (25) domuz avına gitti. Av sırasında birbirinden ayrılan iki arkadaş domuz sürüsünü beklediği sırada B.K. arazide ses duyarak sesin geldiği tarafa av tüfeği ile ateş ederek yanlışlıkla arkadaşı İbrahim Coşar'ı vurdu. Ateş ettiği yeri kontrol etmek için gittiğinde ise arkadaşı Coşar'ı kanlar içinde gören B.K. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Coşar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim Coşar'ın cenazesi olay yerin inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İbrahim Coşar, Çeltikçi, Burdur, Suç, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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