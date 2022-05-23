Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü - Son Dakika
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Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü

23.05.2022 13:23
Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü

ANTALYA'da piknik dönüşü eşinin kayalıktan düştüğünü fark edince çığlık atan Yasemin Sarıca'nın (25) yardımına koşan arkadaşı Seval Öncül (25), yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşüp yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da piknik dönüşü eşinin kayalıktan düştüğünü fark edince çığlık atan Yasemin Sarıca'nın (25) yardımına koşan arkadaşı Seval Öncül (25), yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Seval ve Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep- Yasemin Sarıcan çifti ile pikniğe gitti. Akşam saatlerinde dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Yol kenarındaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybedince uçuruma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü fark eden Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali- Seval Öncül çifti aracı durdurdu.

100 METRELİK UÇURUMA DÜŞTÜRecep Sarıcan'ın düştüğü yere bakmaya giden Seval Öncül, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu Recep Sarıcan bulunduğu yerden çıkartıldı. İki bacağının kırık olduğu belirlenen Sarıcan, hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül'ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler, Sahil Güvenlik'ten destek istedi. Sahil Güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Seval Öncül'ün, hayatını kaybettiğini belirledi.

Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından bu sabah ailesi tarafından alınan Seval Öncül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Kumluca ilçesine götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü
Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü
Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü
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Arkadaşının yardımına koşan genç kız, canından oldu Arkadaşının yardımına koşan genç kız, canından oldu Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği renkli geçti Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği renkli geçti
Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Kumluca, piknik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü - Son Dakika


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