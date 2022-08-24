21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2) - Son Dakika
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21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2)

24.08.2022 12:13
21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2)

ARKADAŞIYLA ALKOL ALDIKTAN SONRA GECE DENİZE GİRMİŞKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulan Murat Keskin'in, dün arkadaşı A.M.K. (23) ile birlikte bölgeye tatil için geldiği tespit edildi.

ARKADAŞIYLA ALKOL ALDIKTAN SONRA GECE DENİZE GİRMİŞ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulan Murat Keskin'in, dün arkadaşı A.M.K. (23) ile birlikte bölgeye tatil için geldiği tespit edildi. Beraber alkol alan ikilinin birbirlerini kaybettikleri, Keskin'in gece geç saatlerde denize girip, boğulduğu belirlendi. Keskin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Murat Keskin, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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