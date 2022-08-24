Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulan Murat Keskin 'in, dün arkadaşı A.M.K. (23) ile birlikte bölgeye tatil için geldiği tespit edildi. Beraber alkol alan ikilinin birbirlerini kaybettikleri, Keskin'in gece geç saatlerde denize girip, boğulduğu belirlendi. Keskin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 'na sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Murat Keskin, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2) - Son Dakika

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