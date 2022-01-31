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Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı - Son Dakika

Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı

31.01.2022 22:43

Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi barışmak için geldiği kafe çıkışında, iddiaya göre arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi barışmak için geldiği kafe çıkışında, iddiaya göre arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20.15 sırasında Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde meydana geldi. Enver N.aralarında husumet bulunan Telman F.arkadaşlarının arabuluculuğuyla barışmak için kafede bir araya geldi. Burada yaklaşık yarım saat konuşan ikili daha sonra dışarı çıktı. Telman F, iddiaya göre aracına bineceği esnada kafe önündeki Enver N'ye tabanca ile ateş etmeye başladı. Kafasına ve karnına 2 kurşun isabet eden Enver N, yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Enver N, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya girişine kapattı. Olay yerindeki 4 mermi kovanı ve bir bıçak bulundu. Olay yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli Telman F, ise Kemer ilçesinde yakalandı.

Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı
Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı
Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı

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Konyaaltı, Antalya, Hurma, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşıyla barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla yaralandı - Son Dakika
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