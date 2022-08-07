Gezmek için gittiği Halfeti'de boğuldu - Son Dakika
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Gezmek için gittiği Halfeti'de boğuldu

07.08.2022 10:47
Gezmek için gittiği Halfeti'de boğuldu

Arkadaşıyla birlikte gezmek için Gaziantep'ten Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'ye giden şahıs, yüzmek için girdiği suda boğuldu.

Arkadaşıyla birlikte gezmek için Gaziantep'ten Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'ye giden şahıs, yüzmek için girdiği suda boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşandı. Arkadaşıyla birlikte gezmek için Halfeti'ye giden 26 yaşındaki Musa Kayatürk, yüzmek için Birecik Baraj Gölüne girdi. Bir süre suda yüzen Kayatürk, akıntıya kapılarak sürüklendi. Yüzerek çıkmayı başaramayan Kayatürk, suya gömülerek gözden kayboldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsa ulaşamayan ekipler sualtı dalgıç polislerini çağırdı. Şahsın son görüldüğü bölgede arama yapan dalgıç polisler, şahsın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gezmek için gittiği Halfeti'de boğuldu - Son Dakika

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