Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

19.03.2022 14:11

Karabük'te önceki gün ormanda ağaca astıkları iple intihar eden lise öğrencilerinden 15 yaşındaki O.U, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. O.U'nun çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden O.U, Ankara Adli tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene, lise öğrencisinin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cenaze törenine katılan okul arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, annesi ve kız kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Lise öğrencisi O.U'nun burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, sınıf arkadaşı Ö.Y.U ile birlikte intihar eden O.U'nun ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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İki arkadaş not bırakıp, konum atarak birlikte intihar etmişti, gençlerden biri toprağa verildi İki arkadaş not bırakıp, konum atarak birlikte intihar etmişti, gençlerden biri toprağa verildi Son dakika gündem: Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış (2) Son dakika gündem: Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış (2)

İntihar, Karabük, Cenaze, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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