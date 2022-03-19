Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi Ustaoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi Ustaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

19.03.2022 14:36

Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi Ustaoğlu son yolculuğuna uğurlandı Karabük'te önceki gün ormanda ağaca astıkları iple yaşamlarına son veren lise öğrencilerinden Oğuzhan Ustaoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi Ustaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

KARABÜK - Karabük'te önceki gün ormanda ağaca astıkları iple yaşamlarına son veren lise öğrencilerinden Oğuzhan Ustaoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda iple ağaca asılı halde cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden Oğuzhan Ustaoğlu, Ankara Adli tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene lise öğrencisi Ustaoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cenaze törenine katılan Ustaoğlu'nun okul arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, annesi ve kız kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Lise öğrencisi Ustaoğlu'nun burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan sınıf arkadaşı Ömer Yusuf Usta ile birlikte hayatına son veren Oğuzhan Ustaoğlu'nun ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi Ustaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi Ustaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi Ustaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Şirinevler, Karabük, Cenaze, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi Ustaoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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