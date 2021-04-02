Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı

02.04.2021 10:15

Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı -Adana'da Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölüne atlayıp suda kaybolan şahsın cesedi elleri bağlanmış halde bulununca intihardan vazgeçen arkadaşı tutuklandı Adana'da intihara karar verdikten sonra Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj...

Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı

- Adana'da Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölüne atlayıp suda kaybolan şahsın cesedi elleri bağlanmış halde bulununca intihardan vazgeçen arkadaşı tutuklandı

ADANA - Adana'da intihara karar verdikten sonra Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölüne atlayıp suda kaybolan şahsın cesedi elleri bağlanmış halde bulununca intihardan vazgeçen arkadaşı tutuklandı.

Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), 26 Şubat sabahı, 2001 yılında tır şoförlüğü yaparken bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan ve eşinden ayrılan Mehmet Ali Tunç'un yanına geldi. İddiaya göre, burada Örcün'e alacaklıları telefon etti. Bu nedenle bunalan Örcün intihar etmek istedi. Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye çalıştı ancak sürekli kumar borcundan dolayı arayanlar oldu ve arkadaşı intihar etmekte kararlı olduğu için kendisi de yalnız yaşayıp kimsesi olmadığından arkadaşıyla birlikte intihar etmeye karar verdi. Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsüne gittiler. Burada bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Daha sonra da iki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi. Ancak Örcün göle atlarken Tunç son anda bundan vazgeçti. Örcün bir süre suyun yüzeyinde dursa da daha sonra kayboldu. Tunç, bunun üzerine korkup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine su altı polisleri geldi ancak Örcün bir türlü bulunamadı. O günden sonra polisler hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak takip ederek yaptıkları aramada Örcün'ü bir türlü bulamadı. Bugün ise göl kenarında bulunan bir restoran sahibi su üzerinde bir cisim olduğunu görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler Öcün'un cansız bedeni ile karşılaştı. Örcün'ün ellerinin bağlı olduğu görüldü. Polis tekne ile cesedi karaya çıkardı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ceset elleri bağlı halde bulununca Mehmet Ali Tunç tekrar gözaltına alındı. Tunç, ifadesinde yine beraber intihara karar verdiklerini ancak kendisinin son anda vazgeçtiğini, Örcün'ün elini de kendisinin bağladığını, kimseyi intihara teşvik etmediğini ve delilleri karartmadığını söyledi. Tunç ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı "intihara teşvik etmek ve delilleri karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı
Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı
Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı
Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı

Mehmet Ali Tunç, Seyhan, Adana, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla intihara karar verip vazgeçen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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