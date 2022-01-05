Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı - Son Dakika

Endonezya'daki bir alışveriş mağazasında çalışan Rizki isimli bir kişi, yürüyen merdivendeyken alt kattaki arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı. Talihsiz adamı çevredekiler güçlükle kurtardı.

UZUN GAYRETLER SONUCU KURTARILDI

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Mangga Dua Mall isimli bir alışveriş merkezinde çalışan Rizki, yürüyen merdivendeyken alt kattaki arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Arkadaşıyla şakalaştığı sırada Rİzki'nin başı, yürüyen merdivenin trabzanıyla duvar arasına sıkıştı. Ciddi yaralanması bulunmayan adamı, önce yürüyen merdivenin ters yönde hareket ederek Rizki'nin başını serbest bırakmaya çalışan çevredekiler, uzun süren gayretler sonucu adamı kurtarmayı başardı.

BAŞI VE OMZUNDA HAFİF SIYRIKLAR VAR

Alışveriş merkezi yetkilisi Jessica Melissa, "Mağdur, AVM'deki bir mağazanın çalışanı. Olay olduğu esnada birinci kattan ikinci kata çıkmaya çalışıyordu. Mağdur aşağıya baktığı sırada başı yürüyen merdivenin trabzanı ile duvar arasına sıkıştı" dedi. Rizki'nin olay sonrası sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Melissa, ciddi bir yaralanma bulunmadığı yalnızca başı ve omuzlarında hafif sıyrıkların oluştuğunu belirtti.