Son Dakika Haberleri: Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı
Son Dakika Güncel Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı - Son Dakika

Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı

7 saat önce

Fatih'te, kimliği belirsiz saldırganın, arkadaşıyla sohbet eden bir kişiyi bacaklarından tabancayla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı, System.String[]

Fatih'te, kimliği belirsiz saldırganın, arkadaşıyla sohbet eden bir kişiyi bacaklarından tabancayla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi Çakırağa Camii Sokak'ta esnaf arkadaşıyla sohbet eden M.T., arkasından gelen saldırganın kurşunlarına hedef oldu.

M.T.'yi bacaklarından tabancayla vuran saldırgan kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

M.T.'nin vurulma anını ise güvenlik kamerası görüntüledi.

Turgut Özal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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