Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika

Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

19.05.2021 11:05

Beyoğlu'nda ikamet eden 19 yaşındaki bir şahıs, kendisine su vermemesi nedeniyle tartıştığı 26 yaşındaki arkadaşını kalbinde ve boynundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, apar topar hastaneye kaldırılırken; doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Öte yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı bıçaklı saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Mahsun Çirik cadde üzerinde yürürken arkadaşı olan 19 yaşındaki Serdar Ç. yaklaştı. İddiaya göre, eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç. Çirik'ten su vermesini istedi.

SU VERMEYİNCE BOYNUNDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLADI

Çirik'in su vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Serdar Ç. eline geçirdiği bıçakla Çirik'i boynundan ve kalbinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan genç ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından bıçaklı saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Mahsun Çirik ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVİNDE YAKALANDI

Korkunç cinayetin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası olmaması üzerine polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Adım adım iz süren Beyoğlu polisin yaptığı sonucunda katil zanlısı Serdar Ç. Hacıahmet Mahallesi'nde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Ç. emniyete götürüldü. "Uyuşturucu madde ticareti", "gasp" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından kaydı bulunan Serdar Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

İstiklal Mahallesi, Asayiş Büro, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika


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