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Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı

05.02.2022 00:20

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı Sivas'ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı

SİVAS - Sivas'ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dört arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.K. bıçakla, C.F.ve A.A.(25)'yı yaralayarak kaçtı. Üç yaralı ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.'nın olay yerinden otomobille ayrıldı. B.K'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı
Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı
Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı

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Yenidoğan, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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