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Arkadaşları evde ölü buldu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tek başına yaşayan Yusuf Erdem'den haber alamayan arkadaşları evine gitti.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tek başına yaşayan Yusuf Erdem'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Kapıyı çalan arkadaşları kimse açmayınca pencereden evin içine baktı ve Erdem'in yatağında yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Erdem'in öldüğünü belirledi. Körfez Hereke Ateş Mahallesi'nde tek başına yaşayan Yusuf Erdem'den haber alamayan arkadaşları öğle saatlerinde evine gitti. Kapıyı açan olmayınca evin açık olan penceresinden içeri bakan arkadaşları, Yusuf Erdem'i yatağında görürken, tepki vermemesi üzerine polise haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi Yusuf Erdem'in öldüğünü belirledi. Polis, Yusuf Erdem'in vücudunda herhangi bir darp izi tespit etmedi. Yusuf Erdem'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Erdem, Körfez, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:26 Kaynak: DHA
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