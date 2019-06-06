Son Dakika Haberleri: Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü
Son Dakika Yerel Haber

Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü

11 dakika önce

Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndüANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde boğulmak üzereyken arkadaşları tarafından son anda fark edilen genç, denizden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde boğulmak üzereyken arkadaşları tarafından son anda fark edilen genç, denizden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
Olay bu sabah Alanya İncekum Plajlarında bulunan Arena Halk Plajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte denize giren Serkan K. isimli genç bir anda denizde batıp çıkmaya ve çırpınmaya başladı. Birlikte yüzdüğü arkadaşları tarafından fark edilen genç, arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerine plajda bulunan cankurtaran tarafından denizen çıkartılıp sahile getirildi. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından da olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karacan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülşen'den iddialı çıkış: Sahnede en çok ben kazanıyorum Ölüm tatil için geldiği Antalya'da, kumsalda yakaladı Plajdaki şüpheli ölüme şemsiyeli kamuflaj! Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]