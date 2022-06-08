Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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