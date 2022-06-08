Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi

08.06.2022 14:34

Siirt'te arkadaşlarıyla halı saha maçı oynayan bir genç kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç yoğun bakıma kaldırıldı. Yaşanan o anlar halı sahanın kamerasına yansıdı.

Siirt kent merkezinde dün gece saatlerinde oynanan halı saha maçında bir genç, top oynadığı sırada bir anda yere yığıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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