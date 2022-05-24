Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti

24.05.2022 14:03

Arkadaşları gözaltına alındı.

Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti

Dairede bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta lüks bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen genç kızın ölümü şok etti. Sitenin kiralık dairesinde bulunan 1'i kadın toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(ECİ-RU-BA-Y)

Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti
Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti
Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti
Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Rabia Yaman, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşları gözaltına alındı... Lüks sitedeki evin camından aşağı düşen kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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