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Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi - Son Dakika

Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi

11.01.2022 23:43

Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi Elazığ'da hayatını kaybeden Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni gerçekleştirildi.

Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi

ELAZIĞ - Elazığ'da hayatını kaybeden Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni gerçekleştirildi.

Elazığ'da hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara için arkadaşları tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen anma törenine katılan arkadaşları, saygı duruşunun ardından fakülte önüne karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Arkadaşları Enes Kara için toplandıklarını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep İlayda Baykendi, "Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek durumu ifade edebilecek tek bir kelime bulmak imkansız. Bugün burada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Enes'in arkadaşları olarak Enes'i anmak için toplandık. Enes sen her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.

Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi
Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi
Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi

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Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enes Kara, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi - Son Dakika
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