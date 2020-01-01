Arkadaşları için lokma döktürdüler - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Arkadaşları için lokma döktürdüler - Son Dakika

Arkadaşları için lokma döktürdüler

6 saat önce

-Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği üyesi Serkan Emre, genç yaşta kalp krizi geçirerek hayata veda etmesinin yıl dönümünde unutulmadı.

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-Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği üyesi Serkan Emre, genç yaşta kalp krizi geçirerek hayata veda etmesinin yıl dönümünde unutulmadı. Dernek yönetimi Emre'nin ruhuna hayır lokması döktürdü.


Yeni Milasspor'un genç taraftarlarından Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği üyesi Serkan Emre 31 Aralık 2018 arihinde genç yaşta kalp krizine yenik düşerek hayata veda etmesinin yıl dönümünde arkadaşları ve dernek yöneticileri tarafından unutulmadı. Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği kapalı salı pazar yeri önünde saat 10: 00 da Merhum Serkan Emre'nin hayır lokması döktürerek vatandaşlara dağıttı.


Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği Başkanı Nihat Abbak, "Arkadaşımızı üzücü bir şekilde genç yaşta kaybettik. Hayatını kaybedişinin 1. yılı münasebetiyle hayrına lokma döktürdük. Onu hep kalbimizde yaşatacağız" dedi. - MUĞLA

Serkan Emre, Kalp Krizi, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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