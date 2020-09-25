Arkadaşları ile araba ile dolaşırken fenalaşan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Arkadaşları ile araba ile dolaşırken fenalaşan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da arkadaşlarıyla birlikte arabayla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, getirildiği evin bahçesinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte arabayla gezmeye çıkan Mücahit Biçer (17), biranda araç içerisinde fenalaştı. Bunun üzerine Biçer, arkadaşları tarafından Yenimahalle 383 Sokak'ta bulunan tek katlı eve getirildi. Evin bahçesinde Biçer'in iyice bilincini kaybetmesi üzerine arkadaşları hemen sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Mücahit Biçer'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, poliste evin önünde tedbir aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Biçer'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karama Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, hayatını kaybeden Biçer'in yanında bulunan iki arkadaşını ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.