Arkadaşları ile hasret giderdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Arkadaşları ile hasret giderdi - Son Dakika Magazin

Arkadaşları ile hasret giderdi

16 dakika önce

Çekimleri Adana'da devam eden " Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

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Kız arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Altınbilek, " bugün İstanbul'da son günüm. Hatta son saatlerim bile diyebilirim. Buradan eve gidip, oradan da Adana'ya gitmek üzere hava alanına gideceğim. Uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım vardı. Bugün onunla beraber vakit geçirdik. Şehir dışında çalışınca, kendinize ve dostlarınıza her zaman vakit ayıramıyorsunuz. O yüzden elimden geldiğince boş günlerim de sevdiklerim ve sevenlerimle vakit geçiriyorum." açıklamasında bulundu.

İstanbul, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:41 
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