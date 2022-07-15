Arkadaşları ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu - Son Dakika
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Arkadaşları ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu

15.07.2022 16:39
Arkadaşları ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki arkadaşı ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki arkadaşı ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede iki arkadaşı ile Zamantı Irmağı'na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.'den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmak etrafında güvenlik önlemleri alan ekiplerin N.D.'yi arama çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşları ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşları ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu - Son Dakika
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