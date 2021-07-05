Arkadaşları ile kavga edip yaşadıkları evi yakmaya çalıştı - Son Dakika

Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşları ile yaşadıkları evi yakmaya çalışarak, su borusunu patlattı. Daha sonra balkona çıkarak bağıran şahıstan komşuları şikayetçi olunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sultançiftliği mahallesi 163'üncü sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 seneye yakın süredir 3 arkadaşı ile birlikte aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Afrika asıllı Peguy Ricot isimli şahıs, kiralık olarak yaşadıkları eve zarar vererek yakmaya çalıştı. Ricot daha sonra mutfaktaki su borunu patlattı. Borunun patlamasıyla birlikte alt katta bulunan tekstil atölyesini su bastı.

Ev arkadaşları ile kavga eden Ricot, balkona çıkarak kendisinin oturma izninin bulunduğunu arkadaşlarının ise izninin bulunmadığını söyleyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre şahsı ikna ederek balkondan çıkarmaya çalıştılar. Ancak ikna olmayınca kelepçe takarak sakinleştirmek zorunda kaldılar. Komşuları şahıstan ve arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şahıs, gözaltına alındı.

Öte yandan, binada yaşayanların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen daire sahibinin yakınları kimsenin sizi rahatsız etmeye hakkı yok diyerek evi tahliye edeceklerini belirttiler.

Şahıslar dil çevirici mobil uygulama ile komşularına "Burada çok iyiyiz düzenli olarak eve göz atıyoruz burada kimseyi rahatsız etmiyoruz" deselerde ikna edemediler.

(Hasan Tik/İHA)