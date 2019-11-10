Arkadaşları ile sokak ortasında sohbet ederken başından vurularak ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletle gezerken sokakta gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralandı.



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Alim Kazancı, motosikleti ile eve giderken yolda arkadaşları ile karşılaştı. Arkadaşlarını görünce motosikletini durduran Kazancı, silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşun, Kazancı'nın başına isabet etti. Kazancı kanlar içerisinde kalırken, olayı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler saldırganı bulabilmek için boş kovan aradı



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kazancı, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Kazancı'nın tedavisi sürerken, polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme başlattı. Ekipler, duvar diplerinde, park halindeki araçların altında boş kovan aradı. Ekipler saldırıyı düzenleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ