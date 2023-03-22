Trans bireylerle aynı evde kalan İranlıyı kullandığı uyuşturucu madde hayattan kopardı - Son Dakika
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Trans bireylerle aynı evde kalan İranlıyı kullandığı uyuşturucu madde hayattan kopardı

22.03.2023 18:05

Antalya'da birlikte kaldığı iki trans birey arkadaşı ile uyuşturucu madde alarak eğlenmek isteyen İran vatandaşı Shayan Rastegaran, yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, İran vatandaşı Shayan Rastegaran (30), iki trans birey arkadaşı ile gece geç saatlere kadar eğlendi.

Trans bireylerle aynı evi paylaşan İranlı, uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybetti

UYUŞTURUCU MADDE ALDI, BİR DAHA UYANAMADI

İddiaya göre uyuşturucu madde alan Shayan Rastegaran'ın uyanmaması üzerine arkadaşları, öğle saatlerinde odaya girerek kontrol etti. Rastegaran'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık çalışanları, Rastegaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

6 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, trans bireylerin ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, Rastegaran'ın 6 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve birçok kez araç kiraladığı öğrenildi.

Trans bireylerle aynı evi paylaşan İranlı, uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybetti
Trans bireylerle aynı evi paylaşan İranlı, uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trans bireylerle aynı evde kalan İranlıyı kullandığı uyuşturucu madde hayattan kopardı - Son Dakika
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