Arkadaşları kaçtı o oturmaya devam etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaşları kaçtı o oturmaya devam etti - Son Dakika

Arkadaşları kaçtı o oturmaya devam etti

6 saat önce

Marmara Denizinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde Avcılar'da bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde bir vatandaşların arkadaşlarının panikle dışarı kaçmasına rağmen oturmaya devam ettiği görüldü.

Marmara Denizinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde Avcılar'da bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde bir vatandaşların arkadaşlarının panikle dışarı kaçmasına rağmen oturmaya devam ettiği görüldü.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı Acılar'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde kaydedilen görüntülerde bir vatandaşların arkadaşlarının panikle dışarı kaçmasına rağmen oturmaya devam ettiği görüldü.

(Muhammed Kaan Kundak- Sümeyye İnal/İHA)

Arkadaşları kaçtı o oturmaya devam etti

Marmara Denizi, Avcılar, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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