Son Dakika Haberleri: Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince 2 çocuk evde mahsur kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince 2 çocuk evde mahsur kaldı

7 dakika önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlarının evine giden 2 çocuk, arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince evde mahsur kaldı.

Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince 2 çocuk evde mahsur kaldı, System.String[]
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlarının evine giden 2 çocuk, arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince evde mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuklar polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Kılavuz Sokakta ikamet eden M.K. (13), evlerine davet ettiği arkadaşları S.T. (14) ve R.Ç.'nin (15) üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı. Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar çilingirin kapıyı açması sonucu kurtarıldı. Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:50 Kaynak: İHA
Polis, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı "Bebek benden değil" diyerek sevgilisini dövdü, bebeği öldürmekle tehdit etti Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 18:57:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince 2 çocuk evde mahsur kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]