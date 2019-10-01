Son Dakika Haberleri: Arkadaşları kavga etti o seyretti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Arkadaşları kavga etti o seyretti

1 saat önce

Kayseri'de, bir lise öğrencisi kavga eden arkadaşlarını oturduğu yerden hiçbir şey olmamış gibi seyretti.

Arkadaşları kavga etti o seyretti, System.String[]

Kayseri'de, bir lise öğrencisi kavga eden arkadaşlarını oturduğu yerden hiçbir şey olmamış gibi seyretti. Öğrencilerin kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerindeki çalışanlar önledi.


Develi ilçesine bağlı Fenese Aşağı mahallede okul çıkışı ara sokağa gelen 3 lise öğrencisi ellerindeki çantaları yere bıraktı. Öğrencilerden ikisi kısa süre konuştuktan sonra kavgaya tutuştu. Diğer lise öğrencisi ise hiçbir şey olmamış gibi oturduğu yerde arkadaşlarının kavga etmesini seyretti.


Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavga, öğrencilerin bağrışmalarına çıkan işçiler tarafından önlendi. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Metrobüsteki kavga kamerada
Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:50:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşları kavga etti o seyretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]