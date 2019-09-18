Son Dakika Haberleri: Arkadaşları şaka sandı, işsiz kaldığı için intihara kalkıştı
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Arkadaşları şaka sandı, işsiz kaldığı için intihara kalkıştı

1 saat önce

Sivas'ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.

Arkadaşları şaka sandı, işsiz kaldığı için intihara kalkıştı, System.String[]

Sivas'ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.


Edinilen bilgiye göre, işsizlik ve maddi sorunlar yaşayan bir şahıs, intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen kayalıklara çıktı. Arkadaşlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ancak arkadaşları şaka yaptığı düşünerek dikkate almadı. Kayalıklarda gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından M.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. M.Y.'nin maddi imkansızlıklar ve işsizlik dolayısıyla intihar etmek için kayalıklara çıktığı öğrenildi.


Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.Y., ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. - SİVAS

Sivas, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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