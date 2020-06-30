Arkadaşları şaka yapmak istedi, Longoz Ormanları'nı merak edenlerin aradığı kişi oldu - Son Dakika

Arkadaşları şaka yapmak istedi, Longoz Ormanları'nı merak edenlerin aradığı kişi oldu

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, (18) şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, 'Karacabey Longozu'nun arama motoru Google'daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, (18) şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, 'Karacabey Longozu'nun arama motoru Google'daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, "'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor" dedi.

Karacabey'de yaşayan Ali Bıçkıcı'nın, cep telefonu numarasını, arkadaşları şaka amaçlı, 'Karacabey Longozu'nun Google'daki bilgi kutusuna yazdı.  Bu dakikadan sonra Bıçkıcı'nın telefonu susmadı. Karacabey Longoz ormanı hakkında bilgi almak isteyenlerin aradığı Bıçkıcı, 1,5 yıldır günde 10 kişi tarafından arandığını anlatarak, "Karacabey'e nasıl gidileceğini, nerede konaklayacaklarını soranların yanı sıra 'Ormanda ne yenir?, Mangal yapmak yasak mı?' gibi sorular da geliyor. Arayanlara kendimi açıklamaktan yoruldum" dedi.

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Yaşadıklarını sosyal medya hesabından da paylaşan Bıçkıcı, şunları ifade etti:

"Yanlış numara dediğim de 'Sen longoz değil misin?' diyorlar. Longoz hakkında bilgim yoktu. Ben de longozla ilgili bilgiler edindim. Nazikçe soru soranları bilgilendiriyorum. Arkadaşlarım bana şaka yapmak istedi, ama şimdi numarayı değiştiremiyoruz. Yazın günde en az 10 kişi arıyor. Kışın 3-4 kişiye düşüyor. Komik bir durum. Ama Google'ın böyle bir zaafı olmaması gerekirdi. Karacabey Longozu'nu aratınca insanların karşısına benim numaram çıkıyor ve bundan benim haberim yok."


Karacabey, Google, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşları şaka yapmak istedi, Longoz Ormanları'nı merak edenlerin aradığı kişi oldu - Son Dakika

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