Arkadaşları sosyal medya için çekim yaparken, ehliyetsiz sürücü fırına daldı - Son Dakika
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Arkadaşları sosyal medya için çekim yaparken, ehliyetsiz sürücü fırına daldı

04.05.2022 00:57
Arkadaşları sosyal medya için çekim yaparken, ehliyetsiz sürücü fırına daldı

Gaziosmanpaşa'da ehliyeti olmayan genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kiraladıkları otomobille ekmek fırına daldı.

Gaziosmanpaşa'da ehliyeti olmayan genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kiraladıkları otomobille ekmek fırına daldı. Kaza anında araçta bulunanların camdan sarkarak sosyal medya için görüntü çektiği kaza öncesi ve kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralık olduğu öğrenilen araçla arkadaşları ile gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak üzerinde bulunan bir fırına daldı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yapan araçta bulunan 4 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Fırın çalışanlarının ve sürücünün panik yaşadığı kazada yaralanan olmadı.

Olay anı kamerada

Otomobilin içinde bulunan gençlerden biri kaza olmadan saniyeler öncesini ve kaza anını hem cep telefonuna kaydedip daha sonra da sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde gençlerin camlardan sarkarak yüksek sesle müziğe eşlik ettikleri görülüyor. Kaza anı ile ilgili ekmek fırınının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, içeride 4 kişinin konuştuğu ve otomobilin bir anda içeri girdiği görülüyor. Kazadan hemen sonra otomobil içindeki gençlerinde çıktıkları görülüyor. - İSTANBUL

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Gaziosmanpaşa, Medya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşları sosyal medya için çekim yaparken, ehliyetsiz sürücü fırına daldı - Son Dakika


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