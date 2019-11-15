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Arkadaşları tarafından ambulansa teslim edilen genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde dün gece arkadaşları ile eğlenen Mehmet Bozkurt adlı genç aniden fenalaşınca arkadaşları tarafından eğlendikleri yerden Köşk'te bulunan 112 Ambulans noktasına getirildi.

Arkadaşları tarafından ambulansa teslim edilen genç hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Köşk ilçesinde dün gece arkadaşları ile eğlenen Mehmet Bozkurt adlı genç aniden fenalaşınca arkadaşları tarafından eğlendikleri yerden Köşk'te bulunan 112 Ambulans noktasına getirildi. Buradan hastaneye götürülen genç hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; dün gece Köşk'te bir yerde toplanan Mehmet Bozkurt ve arkadaşları alkol alıp eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden arkadaşların eğlencesi acı bitti. Mehmet Bozkurt'un bir anda fenalaştığını gören arkadaşları, Mehmet Bozkurt'u araçlarına alıp Köşk'te bulunan 112 Acil Servis Ambulans noktasına götürdü. Buradan 112 Acil Servis ekiplerince bir yandan ilk müdahale uygulanan bir yandan da hastaneye yetiştirilmeye çalışılan 30 yaşındaki Mehmet Bozkurt hayatını kaybetti.


Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından Mehmet Bozkurt'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Mehmet Bozkurt, Aydın, Köşk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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