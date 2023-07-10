Arkadaşları tarafından darp edilen genç 4. katın balkonundan 3. katın balkonuna atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Arkadaşları tarafından darp edilen genç 4. katın balkonundan 3. katın balkonuna atlayarak kurtuldu

10.07.2023 19:15

Samsun'da arkadaşları tarafından darp edilen genç, canını kurtarmak için 4. katın balkonundan 3. katın balkonuna sarkarak atladı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşları tarafından darp edilen genç 4. katın balkonundan 3. katın balkonuna atlayarak kurtuldu

SAMSUN - Samsun'da arkadaşları tarafından darp edilen genç kurtulmak için 4. katın balkonundan 3. katın balkonuna sarkarak atlayıp canını kurtardı. Darp sonucu yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evine giden E.E. burada saldırıya uğradı. Arkadaşları tarafından darp edilen E.E. 4.kattaki evin balkonundan 3. kata sarkıp alt kata atlayıp kurtuldu. E.E.'nin 4. katın balkonundan sarktığını görenler intihar edeceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. 4. kattan indiği 3. katın balkonundan itfaiye merdiveni yardımıyla aşağı indirilen E.E. darp sonucu yaralandığı için sedyeye konularak ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili evde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Evin balkonunda saksıya ekili bir kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşları tarafından darp edilen genç 4. katın balkonundan 3. katın balkonuna atlayarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşları tarafından darp edilen genç 4. katın balkonundan 3. katın balkonuna atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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