Arkadaşların bıçaklı kavgası ölümle sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşların bıçaklı kavgası ölümle sonuçlandı - Son Dakika

Arkadaşların bıçaklı kavgası ölümle sonuçlandı

6 saat önce

Niğde'de iki arkadaş arasında çıkan kavgada Mustafa Adıgüzel (38) aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Arkadaşların bıçaklı kavgası ölümle sonuçlandı, System.String[]

Niğde'de iki arkadaş arasında çıkan kavgada Mustafa Adıgüzel (38) aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi.


Mustafa Adıgüzel evinde arkadaşı U.D.(27) ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle U.D yanındaki bıçakla Mustafa Adıgüzel'i defalarca sapladı. Yaralı halde Adıgüzel'in çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Adıgüzel olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. U.D ise polis ekipleri tarafından alayın yaşandığı apartmandan yaklaşık 300 metre ilerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Hayatını kaybeden Mustafa Adıgüzel'in 17 suçtan sabıka kaydı, U.D'nin ise 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Mustafa Adıgüzel, Selçuk, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü
Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası Eski kulüp başkanı, aracının içerisinde başına ateş ederek intihar etti Tuvalet ihalesini kaybeden vatandaş "Dayanacak gücüm kalmadı" diyerek canına kıymak istedi

Son Dakika Haberleri
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:04:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşların bıçaklı kavgası ölümle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]