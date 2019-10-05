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Arkadaşların drift yalanını görüntü ortaya çıkardı

1 saat önce

ERZURUM'da drift yapan sürücü, suçu arkadaşına attı ancak görüntüler izlenince gerçek ortaya çıktı.

Arkadaşların drift yalanını görüntü ortaya çıkardı, System.String[]
ERZURUM'da drift yapan sürücü, suçu arkadaşına attı ancak görüntüler izlenince gerçek ortaya çıktı. Sürücü ile suçu üstlenen arkadaşı, toplam 15 bin 30 lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine de el konulan ikiliye, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirildi.
Bir vatandaşın ihbarı üzerine 34 NAC 25 plakalı lüks otomobilin, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde, 8 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde 3 ayrı yerde drift yaptığı tespit edildi. Polis, otomobilin plakasından yola çıkarak kimliğini belirlediği aracın sahibi Naci Aydoğan'ı(33), gözaltına aldı. Aydoğan ifadesinde, drifti arkadaşlarının attığını söyledi.
Bunun üzerine ifadesine başvurulan Muhammed Kulplikaya(24), otomobille drift atanın kendisi olduğunu söyledi. Kulplikaya'ya 5 bin 10 lira para cezası verilip, ehliyetine el konuldu.
Aydoğan'ın iddia ettiği diğer kişi ise tespit edilemedi. Bu nedenle otomobilin plakasına 10 bin 20 TL ceza yazıldı. İkili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Naci Aydoğan, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gençliğin verdiği cahillik diyelim. Pişmanım. Erzurum'a verdiğim bu rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Bu bir daha olmayacaktır. Artık otomobilimi kimseye vermeyeceğim. Üç olayda da drift atan ben değildim. 8 Eylül'de drift atan arkadaşım Fransa'dan gelmişti. Kendisi burada olmadığı için aracın plakasına 10 bin 20 lira ceza yazıldı, onu ben ödeyeceğim" diye konuştu.
Soruşturmada izlenen görüntülerde ise drift atanın otomobilin sahibi Naci Aydoğan olduğu  belirlendi. Savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen hakkında  'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan işlem yapılan Naci Aydoğan'ın ehliyetine de el koyuldu.
Kulplikaya hakkında ise suçu üstlenmek suçundan adli işlem başlattı. İkiliye yurt dışına çıkma yasağı ile ayda bir kez karakola giderek, imza atma zorunluluğu getirildi.


Erzurum, Aydoğan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:59 Kaynak: DHA
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