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Arkadaşların otomobildeki alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

1 saat önce

Arkadaşların otomobildeki alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölüKIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobilin içinde 3 arkadaş arasında çıkan arbede sırasında tabancayla başından vurulan Atalay Pekdoğan (33), olay yerinde hayatını kaybetti.

Arkadaşların otomobildeki alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü
KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobilin içinde 3 arkadaş arasında çıkan arbede sırasında tabancayla başından vurulan Atalay Pekdoğan (33), olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen göre, 06 VF 8135 plakalı otomobilin içinde alacak-verecek meselesinden dolayı 3 arkadaş arasında arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte H.K. isimli şahıs, tabancasıyla Atalay Pekdoğan'ı başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Pekdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sokağın giriş ve çıkışını şeritle kapatan polis, cinayetin işlendiği otomobilde inceleme başlattı. M.K. ile olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi H.K. gözaltına alındı. Pekdoğan'ın eşi ise sinir krizi geçirdi.
Ölen şahsın cesedi hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:27 Kaynak: İHA
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