Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti - Son Dakika
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Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti

04.03.2022 19:31

Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar ettiTRABZON Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan bir kişi silahla bugün intihar etti.

Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti

TRABZON Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan bir kişi silahla bugün intihar etti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde bulunan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki amenajman biriminde mühendis olarak görev yapan Recep Şibil (37), sabah mesai saatinin başlamasından bir süre sonra çalışma arkadaşlarına, "Beni yalnız bırakın" dedi. Arkadaşlarının dışarıya çıkmasıyla mühendis yanında getirdiği tabanca ile odasında başına ateş etti. Silah seslerini duyan çalışma arkadaşları odaya girdiğinde Şibil'i kanlar içerisinde buldu. Durum 112 acil servis ekiplerine bildirilirken, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ne gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Recep Şibil Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Mühendis Şibil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti
Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti
Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti

YORUMLAR
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Orman Bölge Müdürlüğü, Ortahisar, Trabzon, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti - Son Dakika


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