5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim - Son Dakika
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5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim

08.10.2022 10:28

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce kayıplara karışan 19 yaşındaki Hakan Demiryürek için jandarma seferber olurken, kaybolmadan önce çektiği video ortaya çıktı. Demiryürek'in, "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim." ifadelerini kullanması akıllara intihar ihtimalini getirdi.

Kozan'da 2 Eylül günü sınıftaki kız arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra kurduğu WhatsApp grubuna veda mesajı içerikli video atarak ortadan kaybolan Hakan Demiryürek, ilçede güvenlik güçleri ve ailesi ile birlikte her yerde aranıyor.

"GÜÇLÜ DEĞİLMİŞİM"

Çektiği videoda ailesine seslenen genç, konuşmasında "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" ifadelerini kullanıyor.

"CENAZEDEN SONRA HABER ALAMADIK"

Anne Demiryürek oğlunu çok özlediğini ve yüreğinde büyük bir boşluk olduğunu belirterek "Ben Antalya'da abisinin yanına gitmiştim. Bana telefon etti. Öğretmenlerinden öğrendim. Hakan arkadaşlarına video atmış. Helalleşmek için. Evdeki kızımı aradım, 'Anne Hakan cenazeye katıldı. Gelmedi' dedi. En son arkadaşının cenazesine gitmiş ondan sonra kimse haber alamadı" dedi.

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"VİDEO ÇEKİP GÖNDERMİŞ"

5 gündür oğlundan bir türlü haber alamadıklarına dikkat çeken anne Demiryürek şöyle devam etti: "Herkesi 'Anneme bir şey söylemeyin diye tembihlemiş. Sonrada köyün anahtarını alıp oraya gitmiş. Burada video çekip telefondan göndermiş. Daha sonrada oğlumdan haber alamadık. Her yerde arıyoruz ama bulamıyoruz. Oğlumun çok arkadaşı yoktu. Çalışkan bir öğrenciydi. Kendi sabun gibi elimden kayıp gitti. Her işini kendi yapardı. Duyan gören bizi arasın. Ne derdi varsa hepsi tüm dertlerine ortak olacağım. Hiç kötü arkadaşı yoktu. Gezmez madde kullanmaz hiç kötü alışkanlığı yok. Paraya ihtiyacı olsa kasanın anahtarı onda hiçbir şeye dokunmadan kıyafetleri ile ayrılmış evden. Gören duyan haber versin" dedi.

Jandarma ve polis her yerde 19 yaşındaki genci arıyor.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim - Son Dakika

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