Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı - Son Dakika

Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı

29.04.2021 11:46
Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı, System.String[]

Manisa'da arkadaşlarının sürekli kendisinden otomobilini istemesine kızan 30 yıllık kuaför İsmail Alak, otomobilini bırakarak, 220 bin liraya satın aldığı traktör ile işe gidip gelmeye başladı.

Manisa'da arkadaşlarının sürekli kendisinden otomobilini istemesine kızan 30 yıllık kuaför İsmail Alak, otomobilini bırakarak, 220 bin liraya satın aldığı traktör ile işe gidip gelmeye başladı. Şehir merkezinde traktörle gezmesi sebebiyle çok dikkat çektiğini anlatan Alak, kendisiyle sık sık fotoğraf çekinildiğini söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuaförlük yapan İsmail Alak (41), arkadaşlarının sürekli kendisinden otomobilini istemesine karşı ilginç bir çözüm buldu. Çocukluğundan beri iş makinelerine olan düşkünlüğü sebebiyle 220 bin liraya traktör satın alan Alak, hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de yaşadığı mağduriyetin önüne geçti. Arkadaşlarının sürekli otomobilini istemelerinden dolayı kendisine traktör aldığını belirten İsmail Alak, "Çocukluğumdan beri benim iş makinelerine hayranlığım vardı. Hep iş makinesi kullanmak istemişimdir. Bir otomobilim var ancak kapının önünde göremiyorum. En iyisi tek kişilik, sadece kendimin kullanabileceği bir araç alayım diye düşündüm. Bir iş makinesi almak istedim ve traktör aldım. Şimdi otomobil ve motosikleti evin önünde bırakıyorum, traktörle işe gidip geliyorum. Bu dertten de kurtulmuş oldum. Sonuçta ben esnaf olduğum için çevrem de geniş, yüzümüz de yumuşak. Arkadaş, bir yere gidip gelmek için otomobili alıyor ama benim ihtiyacım olduğunda otomobili bulamıyorum. Bir hastaneye, hasta tıraşına gideceğim zaman otomobilimi bulamıyorum. En iyisi dedim ki bir iş makinesi alayım, bunu kimse istemez. Daha kimse istemedi çok şükür. Şehir içinde park yeri problemim ortadan da kalktı" dedi.

"Burada park halinde dururken bile fotoğrafını çekiyorlar"

Trafikte traktörüyle çok dikkat çektiğini ifade eden Alak, "Çok dikkat çekiyor. Birçok kişi de durduruyor, kendi traktörü gibi fotoğraf çekilip hikayesine atanlar oluyor. Burada park halinde dururken bile fotoğrafını çekiyorlar. Çok ilgi gören bir traktörüm oldu. İnşallah Allah bütün çiftçilerimize de gönlüne göre bir traktör verir" ifadelerini kullandı.

Traktörle işe gidip gelmenin çok keyifli olduğunu vurgulayan Alak, "Artık park problemi de yok, ayrıca çokta ilgi gördü. Zaten çocukluğumdan beri iş makinalarına düşkünlüğümden vazgeçemedim, bunu sahada da büyütmek istedim. Arkadaşlarımdan da anahtarı ver de şuraya buraya gidip geleyim diyen de olmuyor, istediğim zaman istediğim yere gidip geliyorum. Traktör 80 kilometreye kadar hız yaptığı için problem yok, ben memnunum. İyi ki almışım" dedi. - MANİSA

Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı
Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı
Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı
Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı
Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı
Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı
Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı

Şehzadeler, Traktör, Kuaför, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arkadaşlarına kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı - Son Dakika


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