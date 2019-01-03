Arkadaşlarına Özenip Milli Sporcu Oldular

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve boksta yıldızlar Avrupa şampiyonluğu bulunan Hatice Akbaş'a özenen Fadime Gül Kırteke ile Rabia Topuz, muay thai branşındaki başarılarıyla milli takım sporcusu oldu.

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve boksta yıldızlar Avrupa şampiyonluğu bulunan Hatice Akbaş'a özenen Fadime Gül Kırteke ile Rabia Topuz, muay thai branşındaki başarılarıyla milli takım sporcusu oldu.



Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında boks, kick boks ve muay thai branşlarında çalışmaya başlayan Hatice Akbaş, 2016'da Ordu'da düzenlenen Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldızlar 46 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.



Hatice Akbaş'ın ulusal ve uluslararası seviyedeki başarılarını gören ilçedeki diğer kızların da spora ilgisi arttı.



Arkadaşlarından etkilenen ve aynı salona giderek çalışmalara başlayan Fadime Gül Kırteke ile Raiba Topuz, elde ettikleri çeşitli derecelerle Muay Thai Milli Takımı'na seçildi.



Yaklaşık 26 bin nüfuslu ilçede milli sporcu 3 kız, uluslararası müsabakalarda derece elde etmek için azimle çalışıyor.



Kırteke: "Milli sporcu olmak benim için hayaldi"



Milli sporcu Fadime Gül Kırteke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarında kendisinden bir alt sınıfta okuyan Hatice Akbaş'ın şampiyonluklar elde etmesinin, spora başlamasında etkili olduğunu söyledi.



Arkadaşına imrenerek muay thai branşına başladığını ve her gün 3 saat antrenman yaptığını aktaran Kırteke, "Muay thai branşına başladığımda milli takım kampına çağrılmak ve milli sporcu olmak benim için hayaldi. Hatta hayalimde bile yoktu. Çalışmak ve azim bu sporda çok önemli. Bir insan çalışarak ve azmederek istediği yere gelebiliyor. Bunu öğrendim. Spor yaptığım için mutluyum. Ben kendimden yaşça küçük Hatice'ye özendim. İnşallah benden küçükler de bana özenir ve spora başlar." diye konuştu.



Amacının artık dünya ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Kırteke, uluslararası arenada Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini sözlerine ekledi.



Topuz: "Mücadele ve emek isteyen zor bir spor"



Milli sporcu Rabia Topuz, arkadaşı Hatice'nin başarılarından sonra spora başladığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Hatice'nin başarıları beni etkiledi. Hatice'nin ilçeye asılan afişleri beni özendirdi. Muay thai branşına başladım. Mücadele ve emek isteyen zor bir spor. Hatice ve babasıyla antrenman yaptım. 2018 yılı Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Çeşitli kupa müsabakalarına katıldım ve milli sporcu oldum. Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa'da derece elde ederek, olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum."



Hatice Akbaş'ın babası ve aynı zamanda milli sporcuların antrenörü olan Kerem Akbaş ise küçük bir ilçeden 3 başarılı sporcu çıkardığı için mutlu olduğunu kaydetti.



Akbaş: "Birbirimize destek olarak çalışıyoruz"



Boks branşında Avrupa şampiyonluğu kazanan Hatice Akbaş, elde ettiği başarıların kendisinden yaşça büyük kızları da spora teşvik etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu anlattı.



Kazandığı başarıların çevresinde olumlu etki uyandırdığını ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:



"Elde ettiğim başarıları gören arkadaşlarım spora başladı. Ben yaklaşık 6 yılda milli sporcu oldum. Onlar dereceler elde ederek 2 yılda milli sporcu oldu. Biz ülkemizi temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçük bir ilçede 3 milli sporcuyuz. Fadime Gül Kırteke ve Rabia Topuz muay thai dalında ülkemizi temsil ediyor. Ben de boks branşında ülkemizi temsil ediyorum. Birbirimize destek olarak çalışıyoruz. "

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