Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı - Son Dakika
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Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı

30.05.2022 17:41
Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı

DENİZLİ'de Kenan T. (27), tartışma sırasında önce otomobile sonra arkadaşları Dilara B. (25) ve Burak A.'ya (26) pompalı tüfekle ateş açtı.

DENİZLİ'de Kenan T. (27), tartışma sırasında önce otomobile sonra arkadaşları Dilara B. (25) ve Burak A.'ya (26) pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Dilara B. hastaneye kaldırıldı, Kenan T. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Honaz ilçesi Ovacık Mahallesi'nde boş arazide meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Burak A. ve Kenan T. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Kenan T., yanındaki pompalı tüfekle önce 20 AEY 029 plakalı otomobilin ön camına ardından Burak A. ile Dilara B.'nin ayaklarına ateş açtı. Dilara B., sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan T. kaçarken, Burak A. da ön cama saçmaların isabet ettiği otomobile binip olay yerinden uzaklaştı.

Jandarma, Kenan T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Burak A. ise polis tarafından Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde saçmaların isabet ettiği otomobilde uyurken bulundu. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Dilara B., tedavisinin ardından taburcu edildi.Gözaltına alınan Burak A., ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis, otomobildeki incelemede, ön cama 9 saçma isabet ettiğini belirledi. Kenan T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı
Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı
Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı
Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı
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Kaynak: DHA

Jandarma, Honaz, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı - Son Dakika


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