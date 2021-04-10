Son dakika haber: Arkadaşlarından ayrıldığına üzülen özel öğrencinin yüzü, sınıfına uzaktan bağlanarak güldü - Son Dakika

Son dakika haber: Arkadaşlarından ayrıldığına üzülen özel öğrencinin yüzü, sınıfına uzaktan bağlanarak güldü

10.04.2021 11:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uzaktan bağlantı ile katıldığı derslerde arkadaş edinmenin mutluluğunu yaşayan özel eğitim öğrencisi Duru Karakurt, yüz yüze eğitime geçen sınıf arkadaşlarına uzaktan bağlantı ile eşlik ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uzaktan bağlantı ile katıldığı derslerde arkadaş edinmenin mutluluğunu yaşayan özel eğitim öğrencisi Duru Karakurt, yüz yüze eğitime geçen sınıf arkadaşlarına uzaktan bağlantı ile eşlik ediyor.

Ailesiyle geçirdiği trafik kazası sonrası vücudunun hareket fonksiyonlarını kaybeden ve annesi vefat eden 9 yaşındaki Karakurt, babası Mustafa Karakurt'un İstanbul'daki işi nedeniyle Giresun'un Piraziz ilçesinde dedesi Muzaffer ve babaannesi Asiye Karakurt ile yaşıyor.

Salgın öncesi evde aldığı eğitime ara verilmesiyle internet üzerinden uzaktan eğitime katılan 3. sınıf öğrencisi Duru Karakurt, böylelikle birçok yeni arkadaş edindi. Duru, ilk kez yaşıtlarıyla derse katılmanın mutluluğunu yaşadı.

İlkokullar, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin kademeli başlaması sonrası üzüntü yaşayan Duru, arkadaşlarından ayrılmanın verdiği üzüntüyü sınıf öğretmeni Saray Yüksel'e anlattı.

Yüksel, bu durumu okul idaresiyle görüştü, sonrasında ise Duru'nun sınıf ortamına canlı bağlanması için gerekli altyapı hazırlandı. Tekrar sınıf arkadaşlarıyla görüşmeye başlayan Duru Karakurt'un yüzü yeniden güldü.

Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu Müdür Vekili Yalçın Aygüneş, AA muhabirine, Duru'nun uzaktan eğitim faaliyetlerine katılmaya başlamasıyla ilk kez sınıf ortamındaki arkadaşlarıyla etkileşim içine girdiğini söyledi.

Okullarda yüz yüze eğitime başlanılmasıyla öğrencinin, "Okullar açılıyor öğretmenim ama ben çok üzülüyorum." dediğini öğrendiklerini anlatan Aygüneş, "Buna bağlı olarak sınıf öğretmeni Saray Yüksel de Duru'nun sınıf ortamında eğitim görmesi yönünde istekte bulundu. Gerekli altyapı düzenini kurduk ve bunu geçekleştirdik, şimdi arkadaşlarıyla tekrar etkileşim kurabiliyor. Duru, şu anda çok mutlu ve biz de onun kalbine dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"Duru'yu sınıfa ve arkadaşlarına bağlayan uzaktan eğitimdi"

Sınıf öğretmeni Saray Yüksel de Duru'nun aktif şekilde çok heyecan ve istekle tüm derslere katıldığını söyledi.

Yüz yüze eğitim için diğer öğrenciler çok sevinirken, okula ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşarken Duru'nun ise tam tersine üzüldüğünü ifade eden Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Duru'yu sınıfa ve arkadaşlarına bağlayan uzaktan eğitimdi. Bundan mahrum kalacağı için çok üzgündü. Biz de onu uzaktan bağlantı ile sınıf ortamına aldık. İlk kez bu kadar arkadaşı oldu, sürekli arkadaşlarıyla konuşuyor. 'Bir an önce virüs bitse de arkadaşlarımla yüz yüze görüşsem' diye heyecanla bekliyor."

Yüksel, Duru'nun ilk kez sınıf ortamında neler yaşandığını uzaktan bağlantı ile gördüğünü belirterek, "Duru, zaten eğitim alan bir öğrenciydi ama en büyük eksiği sınıf ortamında arkadaşlarını görmekti. Teneffüste çocuklar ne yaşıyor? Duru, bunların hepsine şahit oldu. Duru şu an çok mutlu, tüm öğrenciler gibi sabah derslerine girdi." diye konuştu.

Yüksel, sınıftaki diğer öğrencilerin de Duru'dan çok şey öğrendiğine dikkati çekerek, "Biz bunu hep derslerde işliyoruz, bireysel farklılıkları dile getiriyoruz ancak bunu uygulayarak, yaşayarak gördük Duru'da. Arkadaşları da Duru'ya destek olmaya çalışıyorlar, empati kuruyorlar. Her iki tarafın da kazancı oldu bu durumda." dedi.

Duru Karakurt'un babaannesi Asiye Karakurt da uzaktan eğitim sayesinde torununun öz güven kazandığını söyledi.

Duru'nun artık sıkılmadığını ifade eden Karakurt, "Arkadaşları var, çok şükür yani Duru eğitimini alıyor. Rabbim bir yerde kapı kapatırsa kaç yerden kapı açıyor. Öğretmen gelemiyor diye üzülüyorduk. Tüm arkadaşlarını tanıyor, hepsinin ismini biliyor. Çok istekli bir çocuk Duru, okumayı seven bir çocuk." şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Arkadaşlarından ayrıldığına üzülen özel öğrencinin yüzü, sınıfına uzaktan bağlanarak güldü
Son dakika haber: Arkadaşlarından ayrıldığına üzülen özel öğrencinin yüzü, sınıfına uzaktan bağlanarak güldü
Son dakika haber: Arkadaşlarından ayrıldığına üzülen özel öğrencinin yüzü, sınıfına uzaktan bağlanarak güldü
Son dakika haber: Arkadaşlarından ayrıldığına üzülen özel öğrencinin yüzü, sınıfına uzaktan bağlanarak güldü

Mustafa Karakurt, İstanbul, Giresun, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Arkadaşlarından ayrıldığına üzülen özel öğrencinin yüzü, sınıfına uzaktan bağlanarak güldü - Son Dakika


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