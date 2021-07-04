Arkadaşlarından iki kez helallik istemiş! Nehirde kaybolan Emirhan için bekleyiş sürüyor - Son Dakika

Sakarya Nehri'nin Karasu kıyısında arkadaşlarından iki kez helallik istedikten sonra nehirde kaybolan 20 yaşındaki Emirhan Henden'in arkadaşları tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Henden'i bulmak için tüm imkanlar seferber edildi, ailenin ve Türkiye'nin umutlu bekleyişi devam ediyor.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nde bulunan botun ipini yakalayabilmek için suya indi. Nehirde yüzmeye başlayan Emirhan, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler suda kaybolan Emirhan'ı bulabilmek için çalışma başlattı.

ANNE VE BABASI PERİŞAN OLDU

Arkadaşlarının gözü önünde suda kaybolan Emirhan'ı bulmak için ekipler olayın ikinci gününde de çalışmalarını sürdürüyor. Emirhan'ı arama çalışmaları esnasında anne ve babasının feryatları ise yürekleri dağladı.

ARKADAŞLARININ ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Emirhan'ın suya girdiği esnada ise arkadaşları ilginç bir video kaydetti. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde; Emirhan'ın, arkadaşlarından iki kez helallik isteyerek, "Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Onca yıllık şeyimiz var, insan bir nereye gidiyorsun der" dediği anlar yer aldı. Daha sonrasında ise, yüzmeye başlayan Emirhan'dan bir daha haber alınamadı.