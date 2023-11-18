Arkadaşlarını çağırıp, öldürecekleri kişiyi sokak üzerinde aramışlar

KOCAELİ'de, Emrah Akkuş'un (28) tabancayla vurulup öldürüldüğü, Mehmet C.'nin (28) yaralandığı olayla ilgili iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklardan Abdullah Ay'ın (30) olay saatinden önce arkadaşları Ömer Koç (31) ve Çağrı Topbaş'ı (22) arayıp çağırdığı, sokak üzerinde Emrah Akkuş'u aradıkları ve çıkan tartışmada silahla yakın mesafeden çok sayıda öldürme kastıyla ateş ettikleri belirtildi. Ay, Koç ve Topbaş'ın tasarlayarak Emrah Akkuş'u öldürdükleri ifade edilip, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Olay, 19 Ekim 2022'de İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada Emrah Akkuş ve Mehmet C. silahla yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Emrah Akkuş, hayatını kaybetti. Olayda hafif yaralanan Mehmet C., tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma sonrası Abdullah Ay, Ömer Koç, Çağrı Topbaş, N.A. (21) ve B.T.E gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. B.T.E., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'OLAY VAR TOPLANIN' DİYE ÇAĞIRMIŞ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın arkadaş oldukları ve Abdullah Ay'ın işletmeciliğini yaptığı eğlence mekanında olaydan bir gün önce Emrah Akkuş'un kavga çıkardığı ifade edildi. Bu durumdan kaynaklı husumetin meydana geldiği belirtilirken, Abdullah Ay'ın olay saatinden önce arkadaşları Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ı arayıp, 'Olay var toplanın' şeklinde sözler söyleyerek şüphelileri eğlence mekanına çağırdığı, daha sonra ise birlikte sokakta Emrah Akkuş'u aradıkları belirtildi. Olaydan önce Emrah Akkuş'un arkadaşlarıyla sanıklar arasında 'omuz atma' tartışması yaşandığı, arkadaşlarının durumu Akkuş'a söylemesi üzerine olay yerine yakın olan Akkuş'un sanıkların bulundukları yere geldiği iddianamede yer aldı.

15'TEN FAZLA MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

İddianamede, olay günü, sanıklarla Emrah Akkuş ve Mehmet C. arasında tartışma çıktığı, o sırada sanıkların daha önce bu olay için aldıkları ve üzerinde bulunan silahla yakın mesafeden çok sayıda öldürme kastıyla ateş etmeleri sonucu Emrah Akkuş'un öldüğü, Mehmet C.'nin ise yaralandığı belirtildi. Olay yerinde 15 adetten fazla mermi çekirdeği olması, Mehmet C.'yi hangi sanığın kullandığı silahtan ateş edeceğinin tespit edilememesi nedeniyle sanıkların 'Olası kastla silahla yaralama' suçu işlediği iddianamede yer aldı.

KANLI KIYAFETLER ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, olayın ardından Abdullah Ay'ın olay tarihindeki sevgilisi N.A.'nın evine sanıklarla birlikte gittiği, burada silahları beze sarıp N.A.'ya teslim edip saklamasını istedikleri, kanlı kıyafetleri değiştirip tekrar eğlence mekanının olduğu sokağa geri döndükleri belirtildi. N.A.'nın evine giden polis ekiplerine, olayda kullanılan silahları verdiği belirtilirken; gözaltındayken evinde yapılan aramada saklanmış mermilerle sanıklara ait kanlı kıyafetlerin ele geçirilmesi nedeniyle N.A.'nın 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işlediği belirtildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

İddianamede, Emrah Akkuş'un vücudunda 15 adet mermi giriş ve çıkışının bulunduğu raporu yer alırken, cumhuriyet savcısı, Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın tasarlayarak Emrah Akkuş'u öldürdüklerini belirterek ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mehmet C.'yi 'Silahla yaralama' suçu kapsamında yaraladıklarını belirterek 4,5 yıla kadar hapis cezası, silahların ruhsatsız olması nedeniyle 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. N.A.'nın ilk aşamada polislere sadece silahları teslim etmesi, saklanmış mermiler ve kanlı kıyafetleri teslim etmemesi nedeniyle savcı, N.A.'nın 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

'SİLAHLARDAN BİRİNİ VERDİ'

Olayla ilgili savcılıkta ifade veren tutuklu sanık Abdullah Ay, "Emrah Akkuş ile daha önce iş yerimde çalışan E. ve bana karşı uygulamış olduğu darptan ötürü küçük husumet vardı. Olay tarihinde Emrah'ın 2 arkadaşıyla çarpışmamızın ardından, bu durumu arkadaşlarının Emrah'a anlatması üzerine Emrah yanımıza geldi. Bir anda yaşanan olay sebebiyle hadiseler meydana geldi, pişmanım" dedi.

Tutuklu sanık Çağrı Topbaş da "Abdullah arkadaşım olur. Abdullah beni arayarak 'Mevzu var gel' dedi. Geldiğimde, Abdullah bana silahlarının birini verdi. Abdullah ve Ömer ile olay mahalli civarında bulunurken Emrah geldi. Emrah, 'Sen beni tanıyor musun' sözünü söylemesinin ardından Ömer'i darbetti. Bu esnada Ömer, Emrah'a silahla ateş etti. Akabinde ben ve Abdullah da hatırlamadığım şekilde Emrah'a ateş ettik. Öldürme kastım bulunmamaktadır. Bir anlık gelişen sinirle olay meydana gelmiştir, pişmanım" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM'

Tutuklu sanık Ömer Koç, "O gün tesadüfen Abdullah'ın yanında bardaydım. Çağrı da yanımdaydı. Akabinde Emrah yanımıza gelip bize, 'Benim adım Emrah Akkuş, beni tanıyor musun?' dedi. Elini beline attığı esnada silah çıkartacağı düşüncesiyle üzerimde bulunan silahla önce yere daha sonra Emrah'ın ayağına ateş ettim. Diğer sanıkların da ateş etmesiyle maktulün öldüğünü öğrenmiş oldum. Kendimi korumak amacıyla ateş ettim, pişmanım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Evinde sanıkların olayda kullandığı silahlar, mermiler ve kanlı kıyafetler bulunan N.A. ise "Abdullah eski erkek arkadaşımdır. Olay günü, başına işler geldiğini söyleyerek eve geldi. Eve, yanında, daha önce kısmen tanıdığım, tanımadığım kişilerle geldi. Silahları çıkartıp saklamamı söyledi. Ben de ilk defa karşılaştığım durum olduğundan, ne yapacağımı bilmeden söylediklerini tereddüt halinde kısmen yaptım. Olaydan haberdar değildim" ifadelerini kullandı. Sanıklar, 8 Ocak 2024'te Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.