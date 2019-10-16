Arkadaşlarını döverek öldürmüşler (2)
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TUTUKLANDILARKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, döverek öldürdükleri Kenan Tunç'un cesedini taşırken yakalanan Sercan C. ve Oktay B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:57 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, döverek öldürdükleri Kenan Tunç'un cesedini taşırken yakalanan Sercan C. ve Oktay B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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